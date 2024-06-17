Про це пише Bloomberg.

Політичні турбулентності у Франції призвели до того, що Париж втратив своє місце найбільшого фондового ринку Європи на користь Лондона менш ніж за два роки після того, як Великобританія завоювала цей титул.

Шокуюче оголошення президента Еммануеля Макрона про дострокові вибори викликало реакцію, яка призвела до знищення близько 258 мільярдів доларів з ринкової капіталізації французьких компаній минулого тижня. Акції банків Societe Generale SA, BNP Paribas SA та Credit Agricole SA – всіх великих власників державного боргу – втратили понад 10% кожен.

За даними, акції в країні в даний момент коштують близько 3,13 трильйона доларів, що трохи менше, ніж у Великій Британії – 3,18 трильйона доларів. Індекс CAC 40 втратив всі свої прибутки за 2024 рік, зробивши різкий поворот після досягнення рекордних максимумів місяць тому.

“Ми знаходимося в періоді, коли немає впевненості протягом трьох-чотирьох тижнів, і ринок, на жаль, може стати більш нестабільним”, – сказав портфельний менеджер Kairos Partners.

Злиття факторів збільшило популярність акцій Великобританії серед інвесторів. Незважаючи на наближення загальних виборів у країні, результати опитувань свідчать про стабільність, а Лейбористська партія має значну перевагу.