У зв'язку зі зростаючою загрозою з боку Росії та Китаю, НАТО розглядає можливість розгортання більшої кількості ядерної зброї.

Про це пише The Telegraph.

Столтенберг сказав, що блок має показати світові свій ядерний арсенал, щоб послати пряме повідомлення своїм ворогам.

Також він розповів, що між членами альянсу проводилися консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, закликаючи до використання прозорості як засобу стримування.

“Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо”, — сказав генсек альянсу.

Столтенберг наголосив на загрозі з боку Китаю та висловив думку, що прозорість у ядерних питаннях повинна бути основою стратегії НАТО.

Було зазначено, що НАТО прагне до світу без ядерної зброї, але поки існує така зброя, необхідно залишатися ядерним альянсом, оскільки світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО – ні, є небезпечним.

“Прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом”, — зауважив Столтенберг.

Китай вкладає великі суми грошей у розвиток сучасної зброї, включаючи свою ядерну арсенал, який, за його прогнозами, до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.