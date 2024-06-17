Про це повідомляє DW.
У дописі зазначено, що наприкінці травня німецька делегація, відправлена міністром внутрішніх справ Ненсі Фезер, відвідала Ташкент. Там вони обговорили відповідний план з урядом Узбекистану.
Німці запропонували план доставки афганських кандидатів на висилку до Ташкента чартерними рейсами, за яким вони б перевозили афганців до Кабула літаками приватної авіакомпанії KamAir. Цей маршрут дозволяє уникнути прямих переговорів з урядом талібів, але забезпечує можливість депортації афганців, які підлягають висилці.
За інформацією видання, авіакомпанія погодилася на такий варіант, оскільки раніше вона вже допомагала Швеції в подібних місіях з депортації і має надійні контакти з владою Афганістану.
Умовою Ташкента є підписання міграційної угоди з Берліном, яка регулюватиме в’їзд кваліфікованих фахівців з Узбекистану до ФРН. За інформацією Der Spiegel, Йоахім Штамп, спеціальний уповноважений федерального уряду з міграційних угод, вирушить до Узбекистану наступного тижня для продовження переговорів.
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