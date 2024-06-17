Уряд Німеччини проводить конфіденційні переговори з Узбекистаном щодо можливості висилки афганців, які не мають права на статус біженця, через цю країну без прямих угод з талібами.

Про це повідомляє DW.

У дописі зазначено, що наприкінці травня німецька делегація, відправлена міністром внутрішніх справ Ненсі Фезер, відвідала Ташкент. Там вони обговорили відповідний план з урядом Узбекистану.

Німці запропонували план доставки афганських кандидатів на висилку до Ташкента чартерними рейсами, за яким вони б перевозили афганців до Кабула літаками приватної авіакомпанії KamAir. Цей маршрут дозволяє уникнути прямих переговорів з урядом талібів, але забезпечує можливість депортації афганців, які підлягають висилці.

За інформацією видання, авіакомпанія погодилася на такий варіант, оскільки раніше вона вже допомагала Швеції в подібних місіях з депортації і має надійні контакти з владою Афганістану.

Умовою Ташкента є підписання міграційної угоди з Берліном, яка регулюватиме в’їзд кваліфікованих фахівців з Узбекистану до ФРН. За інформацією Der Spiegel, Йоахім Штамп, спеціальний уповноважений федерального уряду з міграційних угод, вирушить до Узбекистану наступного тижня для продовження переговорів.