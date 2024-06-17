У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу візьме участь у своєму першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Про це пише “Межа”.

Підопічні Сергія Реброва зіграють з командою Румунії на «Альянц-Арені» у Мюнхені. Матч розпочнеться о 16.00 за київським часом. Це буде перше офіційне протистояння між цими командами, але в товаристьких поєдинках румуни мають перевагу з трьома перемогами проти двох українців. У іншому матчі квартету Е зійдуться збірні Бельгії та Словаччини у Франкфурті о 19.00.

У груповому етапі Євро-2024 збірна України зіграє зі Словаччиною 21 червня у Дюссельдорфі та з Бельгією 26 червня у Штутгарті.

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 29 червня – 2 липня, чвертьфінали – 5-6 липня, півфінали – 9-10 липня.

Фінал турніру відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.