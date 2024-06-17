Про це речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів в інтервʼю.

Третина кораблів Чорноморського флоту вийшла з ладу – були знищені або пошкоджені. Деякі з них були знищені силами оборони навіть після ремонту. Журналісти запитали Плетенчука, скільки кораблів і ракетоносіїв Росії вдалося пошкодити силам оборони. Він відповів, що офіційно – 28, ще 10 одиниць знаходилися в ремонті.

“Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати “Адмірал Ессен”, і “Адмірал Макаров”, – сказав Плетенчук.

За словами Плетенчука, багато кораблів противника вже постраждали від дронів і ракет, деякі з них вже відновлені, деякі все ще на ремонті через серйозні пошкодження. Сили оборони чекали, поки Росія приведе десантні кораблі до ладу, після чого вони вдарили.

Ремонт кораблів був складним, оскільки вони польського виробництва і поляки відмовляються їх обслуговувати. Тому ймовірно, що ремонт цих кораблів буде тривати довго.