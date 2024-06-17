Повідомлення міністерства оборони РФ від 16 червня про захоплення Загірного – села на південний захід від Гуляйполя Запорізької області, було розкритиковано російськими військовими блогерами.

Про це звітує ISW.

Один з російських оглядачів відзначив, що українські війська покинули Загірне ще у 2023 році. На оновлених учора, 16 червня, о 23.37 інтерактивних картах від українського ресурсу DeepState видно, що Загірне дійсно знаходиться на окупованих територіях. Однак, питання лише у тому, з якого часу.

Сенс останньої заяви міноборони РФ може бути в тому, що рельєф цього району не дозволяв російським військам створити надійну базу в цьому населеному пункті до недавнього часу. Проте, не всі російські блогери погодилися з таким поясненням.

Один з них критикував оборонне відомство РФ та нового міністра оборони Андрія Бєлоусова за те, що вони вигадують історії успіху на фронті, щоб відвернути увагу від реальної відсутності значущих перемог.

За даними аналітиків ISW, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і, ймовірно, не буде зацікавлений у найближчому майбутньому у реальних переговорах про мир в Україні.