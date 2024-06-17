Підозрюваний у зраді держави назвав незалежність "кидаловом", після чого його було звільнено

Про це пише Київська міська прокуратура.

Працівник Міністерства освіти і науки, який у своїй публікації на Facebook висміяв незалежність України, був повідомлений про підозру у приниженні національної честі та гідності українців.

Згідно з розслідуванням правоохоронців, цей чоловік опублікував запис з назвою “Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид”, в якому він зазначав, що незалежність не всім колишнім республікам СРСР принесла користь, а незалежність України назвав “кидаловом”.

Він також критикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення. За інформацією прокурорів, цей посадовець був звільнений з Міністерства освіти і науки після проведення дисциплінарного розслідування.

Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури Києва чоловік отримав повідомлення про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності.

За цією статтею передбачено штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі до п’яти років, позбавлення волі до трьох років, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.