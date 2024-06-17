Українські переговори про мир не є пріоритетом для російського лідера Володимира Путіна, і ймовірно, це не зміниться найближчим часом.

Про це повідомляє ISW.

Аналітики ISW вважають, що Путін не зацікавлений у чесних переговорах і лише імітує зацікавленість у переговорах у випадках, коли це сприяє його інформаційним зусиллям для змушення Заходу зробити поступки, які порушили б суверенітет України.

Вони вважають, що Путін не буде зацікавлений у чесних переговорах в майбутньому, особливо після його теорії російської перемоги в Україні, яка передбачає, що російські війська можуть повзуче просуватися на полі бою, чекаючи на підтримку Заходу.

Більшість країн і міжнародних організацій, які брали участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Близько 80 країн та міжнародних організацій підписали комюніке, яке мало на меті сприяти “справедливому миру на основі Статуту ООН та міжнародного права”.

Офіс Президента України підкреслив, що саміт мав на меті отримати підтримку міжнародної спільноти у припиненні війни на умовах, які не порушують міжнародне право та не загрожують територіальній цілісності чи суверенітету України.

Серед країн, які не підтримали комюніке, були Саудівська Аравія, Індія, ПАР, Вірменія, Бахрейн, ОАЕ та Бразилія (яка була присутня на саміті як “спостерігач”).