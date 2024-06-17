З початку повномасштабної війни, органи прокуратури зареєстрували майже 130 тисяч воєнних злочинів РФ. Це означає, що щодня фіксується приблизно 150 злочинів.

Про це інформує генеральний прокурор Андрій Костін.

Участь українських представників у Історичному Саміті миру, який зібрав представників понад 100 держав та організацій, була великою честю. Головною метою цього саміту було відновлення та збереження справедливого миру. Українці, які пережили воєнні злочини, скоєні Росією, брали активну участь у дискусіях на саміті.

“Я щиро сподіваюся, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь. Це, зокрема, робота зі звільнення та повернення українських цивільних, незаконно утримуваних рф, та примусово депортованих агресором дітей” – підсумовує Андрій Костін.

На сьогоднішній день прокуратура зареєструвала майже 130 000 воєнних злочинів, що означає, що в середньому вчиняється 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України та українців.