Про це інформує Польське радіо.

У повідомленні зазначено, що до 2030 року теплоелектростанції Польської енергетичної групи планують припинити використання вугілля. Президент PGE Даріуаш Мажец пояснив, що галузь очікує технологічну революцію, і в майбутньому всі теплоелектростанції в Польщі будуть працювати на чистій енергії.

Він також вказав, що для виробництва теплової енергії для домашніх господарств можна використовувати сучасні електродні котли, які отримують електроенергію від вітрових електростанцій або сонячних установок.

“Вони використовують моменти, коли електроенергія дешева на ринку, тому що її багато виробляють, наприклад, з відновлюваних джерел. У цих електродних котлах вода нагрівається дешевою енергією і передається в теплоакумулятор, тобто великий бак. Потім, без використання викопного палива, газу чи вугілля, ця вода доставляється до користувачів. Це цільова модель”, — розповів Мажец.

Електродні котли вже успішно використовуються, зокрема, на теплоелектроцентралі у Гданську. Президент PGE підкреслив, що теплоенергетика є інноваційною галуззю, але для досягнення декарбонізації вона потребує активної участі держави.