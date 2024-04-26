Фермерське господарство "Сад Квілінського", що знаходиться у Миргороді на Полтавщині, припиняє свою роботу через сметь засновника Яна Квілінського, який героїчно загинув у бою проти окупантів під час оборони Авдіївки.

Про це “Сад Квілінського” повідомив у Facebook.

“Саду Квілінського більше немає. Господар ферми – Ян Квілінський загинув на війні. Сад Квілінського більше не вирощує і не продає квіти”, – йдеться у повідомленні.

Разом із родиною чоловік заснував фермерське господарство, де вирощував різні сорти троянд.

26 вересня 2023 року Ян став до лав армії. Він підписав контракт із окремим центром спеціальних операцій “Схід” імені князя Святослава Хороброго. Мав звання старшого солдата та служив оператором-вогнеметником Сил спеціальних операцій.

У січні 2024 року під час оборони Авдіївки Квілінський загинув у бою проти окупантів.