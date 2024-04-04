Про це він сказав у подкасті BBC Ukrainianecast.
“Якщо ми зможемо отримати ці гроші від Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні зброю, якої вона потребує, якщо ми зможемо показати Путіну, що він нас “не перечекає” і що Україна дасть відсіч і відвоює більше своїх територій… Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді (після виборів президента США – ред.), ми подивимося на ситуацію в Україні і… подивимося, що все більше членів НАТО витрачають 2% ВВП на оборону, і скажемо, що це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх”, – сказав голова МЗС Британії.
Він закликав інші країни, які підтримують Україну, надати Києву більше зброї.
“Деяка зброя має термін придатності. Набагато краще віддати її Україні, і вона зможе нею користуватися, ніж виводити її з експлуатації у себе вдома, що насправді коштує вам грошей”, – пояснив Кемерон.
Мінстр висловив переконання, що союзники мають “активізуватися, аби не допустити програшу у війні”, однак на запитання, чи мусять західні країни відправляти війська в Україну, Кемерон відповів “ні”.
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