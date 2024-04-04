“Якщо ми зможемо отримати ці гроші від Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні зброю, якої вона потребує, якщо ми зможемо показати Путіну, що він нас “не перечекає” і що Україна дасть відсіч і відвоює більше своїх територій… Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді (після виборів президента США – ред.), ми подивимося на ситуацію в Україні і… подивимося, що все більше членів НАТО витрачають 2% ВВП на оборону, і скажемо, що це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх”, – сказав голова МЗС Британії.