У НАТО аналізуються різні концепції, зокрема можливість збиття ракет, які прямують у напрямку країн Альянсу, ще над територією України.

Про це в ефірі RMF24 заявив заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна.

“У межах НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети збивалися, коли вони перебувають дуже близько до кордону НАТО… Але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків: тоді ракети НАТО, фактично, вражали б російські ракети за межами території Альянсу”,- наголосив Шейна.

За його словами, ігнорування російським послом Сергієм Андрєєвим виклику до МЗС є актом “дипломатичного дезертирства” і порушенням норм Віденської конвенції, а порушення російською ракетою повітряного простору РП – “актом тероризму”.

Шейна повторив слова начальника Генштабу Польщі Вєслава Кукули, який напередодні зазначив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою скоріш за все було свідомим кроком РФ.

“Це було заплановано, аби перевірити міцність оборони і пильність польських збройних сил”,- наголосив заступник глави МЗС.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює удари України по нафтопереробних заводах в Росії Шейна зазначив, що такі діє є “припустимими й адекватними”, оскільки вони не стосуються цивільного населення.