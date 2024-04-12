На руках у громадян України наразі може бути від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

«Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути – ред.) у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян», – сказав Клименко.

Він зазначає, що станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою.

Також міністр додає, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

«Але ми свідомо розуміємо, що (наразі) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати», – висловився Ігор Клименко.