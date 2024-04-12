Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.
«Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути – ред.) у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян», – сказав Клименко.
Він зазначає, що станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою.
Також міністр додає, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.
«Але ми свідомо розуміємо, що (наразі) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати», – висловився Ігор Клименко.
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