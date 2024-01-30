Про це пише Telex, з посиланням на Главу МЗС України.
“Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини.
Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України”, — пряма мова Дмитра Кулеби
Кулеба також зазначив, що членство України в ЄС збігається із стратегічними інтересами Угорщини з погляду політики безпеки, економіки та угорської меншини.