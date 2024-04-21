Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
“Через сонячну роботу та активну роботу сонячних електростанцій, в енергосистемі утворився надлишок. В результаті чого, на запит польської сторони, українська енергосистема мала можливість надати аварійну допомогу обсягом 1600 Мвт год”, – йдеться у повідомленні.
При цьому, потреби споживачів в Україні покриваються власною генерацією та імпортом електроенергії.
“На добу прогнозується імпорт електроенергії – 8430 Мвт год. Також вночі на 21 квітня у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 Мвт год”, – підсумували у відомстві.
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