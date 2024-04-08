Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він висловив це під час відеозустрічі з українською групою збору коштів UNITED24, передає CNN.
“Важливо конкретно звернутися до Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу. Це факт”, — сказав Зеленський.
Президент також попередив про можливість загострення ситуації, вказавши, що Росія намагатиметься втягнути ядерну зброю у дискусію.
Науковий співробітник Франц-Штефан Гаді з Міжнародного інституту стратегічних досліджень наголосив, що війна в Україні переходить у нову фазу, і Росія проводить зондування на лініях фронту, готуючись до можливого майбутнього наступу.
“Цього року Україні дуже потрібна підтримка США. Є певні системи озброєння, певна матеріально-технічна підтримка, яку європейські країни просто не можуть надати Україні, – наприклад, системи ППО”, — сказав науковець.
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