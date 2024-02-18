Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що продовжувати підтримку України є «стратегічним інтересом Сполучених Штатів».

Про це віцепрезидентка США заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в суботу в Мюнхені, повідомляє кореспондент Голосу Америки на Мюнхенській безпековій конференції Богдан Цюпин.

«Є лише план А, який передбачає, що Україна отримає все, що вона потребує», – сказала Гарріс під час спільної пресконференції з Зеленським.

За її словами, допомога Україні має підтримку обох палат в Конгресі. Вона додала, що, на її думку, якщо законопроєкт про додаткове фінансування поставили б на голосування у Палаті представників, він би був ухвалений.