Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що продовжувати підтримку України є «стратегічним інтересом Сполучених Штатів».

Про це віцепрезидентка США заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в суботу в Мюнхені, повідомляє кореспондент Голосу Америки на Мюнхенській безпековій конференції Богдан Цюпин.

«Є лише план А, який передбачає, що Україна отримає все, що вона потребує», – сказала Гарріс під час спільної пресконференції з Зеленським.

За її словами, допомога Україні має підтримку обох палат в Конгресі. Вона додала, що, на її думку, якщо законопроєкт про додаткове фінансування поставили б на голосування у Палаті представників, він би був ухвалений.

Як повідомляв Голос Америки, 13-го лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Але республіканці, які мають більшість голосів у Палаті представників, скасували голосування, заплановане на 16 лютого. А спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відмовився ставити його на голосування, оголосивши перерву в роботі палати до 28-го лютого.

У Мюнхені, стоячи поруч із Зеленським, Гарріс сказала журналістам, що історичний досвід вчить не піддаватися на тиск диктаторів.

«Історія показує нам: якщо ми дозволяємо такому агресору, як (президент Росії Володимир) Путін, безкарно захоплювати землю, він продовжував наступати. Тоді інші потенційні агресори набрались сміливості”, – сказала Гарріс.

Вона додала, що “ми повинні бути непохитними і ми не можемо грати в політичні ігри”.

Президент Зеленський заявив, що пакет допомоги, який застряг у Конгресі, є «життєво необхідний» для України. Це дасть їй можливість зробити просуватися на полі бою.

Він наголосив, що Київ розраховує на те, що США залишаться «стратегічним партнером» України.

Також на конференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що затримка Конгресу призвела до скорочення потоку американської зброї та боєприпасів, що безпосередньо вплинуло на лінію фронту.

«Кожен тиждень очікувань, означає, що вбитих на передовій в Україні буде більше», — сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, чия країна є другим за величиною військовим постачальником зброї для України після США, знову закликав інші європейські країни збільшити обсяги поставок.