Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

Війна в Україні значно збільшила оборонну промисловість Фінляндії. У грудні Міністерство оборони виділило близько 24 мільйонів євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів. 

«Рішення фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для військової безпеки постачання та дозволяють довгострокову підтримку України», — говорить Хаккянен.

Якщо заплановані інвестиції будуть реалізовані, у Фінляндії буде вироблено вдесятеро більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні.

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