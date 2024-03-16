Міністр оборони Антті Хаккянен зазначає, що рішення Комісії ЄС про фінансування "відповідає плану, розробленому міністерством оборони в грудні"

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

Війна в Україні значно збільшила оборонну промисловість Фінляндії. У грудні Міністерство оборони виділило близько 24 мільйонів євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів.

«Рішення фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для військової безпеки постачання та дозволяють довгострокову підтримку України», — говорить Хаккянен.

Якщо заплановані інвестиції будуть реалізовані, у Фінляндії буде вироблено вдесятеро більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні.