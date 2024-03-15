«Цієї весни, цього літа, до осені буде вирішене питання війни в Україні», – сказав Боррель журналістам під час свого візиту до США.
Про це пише радіо Свобода.
Жозеп Боррель сказав, що на всіх своїх зустрічах він наголошував на наслідках перемоги Росії в Україні, зокрема на тому, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на досягнутому. За словами голови дипломатії ЄС, в допомозі Україні «все, що потрібно зробити, має бути зроблено швидко».
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