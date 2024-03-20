У середу, 20 березня, парламент і Рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії.

Європейський союз подовжив припинення встановлення мит та квот на імпорт української сільгосппродукції до 5 червня 2025 року, як повідомила прес-служба Європарламенту. Це рішення прийнято з метою підтримки України в умовах конфлікту з Росією.

«Сьогоднішня угода зміцнює незмінне зобов’язання ЄС підтримувати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії до перемоги України. Націлювання Росії на Україну та її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС. Парламент почув їхнє занепокоєння та посилив захисні заходи, які б зменшили тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть приголомшені раптовим сплеском українського імпорту», — сказала доповідач Сандра Калніете.

У Європарламенті оголосили про негайне скасування мит та квот на ввезення “чутливої сільгосппродукції” з України, включаючи птицю, яйця, цукор, вівсо, кукурудзу, крупи і мед.

Повідомлено також, що Європейська комісія може вжити заходів, якщо український імпорт викличе перешкоди на ринку ЄС або країн-членів союзу. Екстрені заходи будуть призначені, якщо обсяг імпорту цих продуктів перевищить середні показники 2022 і 2023 років.

Сторони узгодили скоротити максимальний термін застосування екстрених заходів з 21 до 14 днів.