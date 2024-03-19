Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ РІА “Новости” і ТАСС.
Російського адмірала Олександра Моїсеєва призначили виконувачем обов’язків головкома ВМФ РФ після звільнення з цієї посади адмірала Миколи Євменова.
Моїсеєва представили на новій посаді на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті.
Адмірал змінив на цій посаді Миколу Євменова, який очолював ВМФ Росії з 2019 року. Рішення про відставку останнього було ухвалене після серії великих втрат на Чорноморському флоті Росії, який з початку війни втратив майже третину бойової потужності через атаки України.
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