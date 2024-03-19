Після втрати третини Чорноморського флоту стало відомо про призначення нового головнокомандувача ВМФ РФ.

Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ РІА “Новости” і ТАСС.

Російського адмірала Олександра Моїсеєва призначили виконувачем обов’язків головкома ВМФ РФ після звільнення з цієї посади адмірала Миколи Євменова.

Моїсеєва представили на новій посаді на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті.

Адмірал змінив на цій посаді Миколу Євменова, який очолював ВМФ Росії з 2019 року. Рішення про відставку останнього було ухвалене після серії великих втрат на Чорноморському флоті Росії, який з початку війни втратив майже третину бойової потужності через атаки України.