Про це пише Politico.
Як зазначалось раніше, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили це на саміті Веймарського трикутника в Берліні, де вони також закликали підтримати Україну в її протистоянні з Росією.
Попри це, європейські дипломати повідомили про укладення угоди щодо зближення між Парижем та Варшавою, спрямованої на усунення розбіжностей стосовно торгівлі з Україною.
Проте, згідно з оцінками Комісії, ці зміни можуть призвести до значного зменшення доходів України у 1,2 мільярда євро від торгівлі.
Зауважується, що якщо не вирішити цю суперечку швидко, вона може поставити під загрозу саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга. Це може звести нанівець заяви лідерів про солідарність з Україною, оскільки вони піддаються тиску від фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим українським імпортом.
Європейські законодавці проголосували за введення обмежень на пропозицію Єврокомісії про продовження безмитного імпорту для України на рік.
Це викликало потребу переговорів між Радою, Парламентом і Комісією ЄС. Голосування породило несподівані труднощі, оскільки країни ЄС підтримували початкову пропозицію Комісії в лютому, але тепер виникли розбіжності стосовно обмежень на український цукор, птицю та яйця.
Після берлінської зустрічі Франція приєдналася до табору меншини разом з Польщею, яка настоює на подальших обмеженнях українського імпорту.
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