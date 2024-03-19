Франція приєдналася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, що може загрожувати переговорам про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС.

Про це пише Politico.

Як зазначалось раніше, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили це на саміті Веймарського трикутника в Берліні, де вони також закликали підтримати Україну в її протистоянні з Росією.

Попри це, європейські дипломати повідомили про укладення угоди щодо зближення між Парижем та Варшавою, спрямованої на усунення розбіжностей стосовно торгівлі з Україною.

Проте, згідно з оцінками Комісії, ці зміни можуть призвести до значного зменшення доходів України у 1,2 мільярда євро від торгівлі.

Зауважується, що якщо не вирішити цю суперечку швидко, вона може поставити під загрозу саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга. Це може звести нанівець заяви лідерів про солідарність з Україною, оскільки вони піддаються тиску від фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим українським імпортом.

Європейські законодавці проголосували за введення обмежень на пропозицію Єврокомісії про продовження безмитного імпорту для України на рік.

Це викликало потребу переговорів між Радою, Парламентом і Комісією ЄС. Голосування породило несподівані труднощі, оскільки країни ЄС підтримували початкову пропозицію Комісії в лютому, але тепер виникли розбіжності стосовно обмежень на український цукор, птицю та яйця.

Після берлінської зустрічі Франція приєдналася до табору меншини разом з Польщею, яка настоює на подальших обмеженнях українського імпорту.