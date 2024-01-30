Про це пише Transparency International у щорічному Індексі сприйняття корупції, опублікованому 30 січня.

Україна піднялася в рейтингу на 10 пунктів (104 місце в індексі).

Як пишуть Transparency, на це вплинув поступовий перехід на цифрові інструменти державного управління та боротьби з корупцією, а також перспектива переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу, один із акцентів якого – боротьба з корупцією

Водночас росія побила власний негативний показник і опинилась на 141 місці поруч з Угандою та Гвінеєю