Під час удару по Трипільській ТЕС, вночі 11 квітня, ворог застосував нові крилаті ракети Х-69, за допомогою яких йому вдалось повністю знищитинайпотужнішу електростанцію Київщини.

Про це повідомляє «Defense Express» з посиланням на власні джерела, які розповіли про знайденіуламки цієї ракети.

Нова Х-69 є російською дозвуковою крилатоюракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, що можесвідчити про більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв, але це можливо у випадкуналагодження серійного виробництва.

Крім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсікахозброєння.

За даними видання – дальність пуску ракет склалаблизько 400 км. Цей параметр перевищує відоміоцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітераціїХ-59МК2.

Дальність застосування цієї ракети у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об’єктівна території України з літаків тактичної авіації, якіцілком можуть наближатися до кордону чи до лініїфронту на дальність 50-70 км.

Система наведення ракети, за деклараціями — DSMAC, аналогічно, як і Х-101, супутникованавігація з завадозахищеними антенами «Комета-М», а також інерціальна. Головною особливістюзазначається можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101.

«Ще одною характерною особливістю Х-69 є квадратне січення корпусу. Крім того, у модифікованій версії змінилася дальністьзастосування, швидкість польоту, бойовачастина», — зазначив директор КНДІСЕ ОлександрРувін у коментарі виданню «Вечірній Київ».

Він додав, що обов’язковим етапом експертногодослідження стане аналіз матеріалів корпусу ракети, а також специфічної фольги, що розміщується під зовнішньою обшивкою бойової частини. Вона, ймовірно, призводитьдо повітряного підриву ракети у разі потраплянняв неї засобів ураження ППО.

Аналітики «Defense Express» стверджують, що результат удару ракети говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону.

Власне, руйнування Трипільської ТЕС внаслідокракетної атаки призвело до знищення усієїгенерації «Центренерго».

«Чорний день в історії «Центренерго». Унаслідоксьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська рф повністю зруйнувалиТрипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всінаші, хто був під час обстрілів на зміні – живі. Але нам дуже болить», — повідомили в прес-службікомпанії.

Зазначається, що Трипільська ТЕС була найпотужнішою електростанцією на Київщині. В області розміщені енергогенеруючі підприємствазагальною потужністю 3200 МВт, з якихвстановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57%.

«Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми зним справимось», — наголосив голова наглядовоїради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Телемарафону розповів, що Х-69 це покращенаверсія Х-59. Однак, наразі все ще з’ясовують деталіщодо того, яка ракета насправді атакувалаТрипільську ТЕС та який був її тип.

«Попередньо росія уже застосовувала подібніракети раніше, це свіжі ракети, деталі якихвиготовлені у 2023 році, тобто ми можемобачити, що росія постійно продовжує намагатисявиготовляти нові ракети», — розповів Євлаш.

Однак, за його словами, все залежить від того, наскільки швидко окупанти зможуть забезпечуватисебе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншими важливими деталями.

«Звісно, що ракета Х-69 це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їйпротидіяти і як найімовірніше, що Patriot такожзможе їй протистояти, оскільки він боровсянавіть зі складнішими типами ракет як «Циркон»та «Кинджал», — наголосив речник Повітряних сил.

Втім, варто вказати, що перша згадка про їхвикористання вперше з’явилась у лютому 2024 року, хоча поодинокі випадки були ще у 2023 році. Згодом ця неофіційна інформація знайшлапідтвердження завдяки публікації Київськогонауково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69.

Щодо самої Трипільської ТЕС, то голова наглядовоїради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота вважає, що зогляду на постійну небезпеку російських атак її відновлення без надання Україні систем ППО — це«марна справа».

Він розповів, що частину балістичних надзвуковихракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі ізнищили ТЕС.

Через це, за словами головинаглядової ради, для стійкості українськоїенергетики передусім важливо забезпечитиукраїнську протиповітряну оборону.

Як напередодні повідомляв «Голос Америки» у відповідь на обстріли критичної інфраструктурипрезидент України Володимир Зеленський закликавпартнерів надати Україні додаткові засоби ППО.

«Щоб закрити Україну повністю, на майбутнєбажано мати 25 систем Patriot по шість-вісімбатарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Проте не бачу тут секретів, бо вже всі нашіпартнери про це чудово знають. Навіть знаютьточки, де мають стояти відповідні системи ідіяти. Система Patriot або аналоги», — заявив Зеленський в ефірі телемарафону.

Глава держави зазначив, що нестача ППО негативно позначається на захисті енергетичноїінфраструктури, оскільки у росії є ракети, протияких бетонні захисні системи енергооб’єктів не працюють.

Відреагували на російську ракетну атаку й в США — речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр на брифінгузаявила, що Україні потрібно більше засобівпротиповітряної оборони для захисту відросійських ракет та закликала Палату представників Конгресу США вжити негайнихзаходів для ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку, аби Штати могли надіслати Україні більше систем протиповітряноїоборони.

«Вночі росія завдала удару по найбільшійелектростанції Київської області, а такожобʼєктах енергетики у ще пʼяти областях України. Як заявляв президент Зеленський останніми днями, Україні потрібно більше засобів протиповітряноїоборони та засобів перехоплення, щоб захиститисвоїх людей та критичну інфраструктуру відросійських ракет і безпілотників, які постачає Іран», — заявила вона.

Крім того, все вказує на те, що станом на сьогодні, росія, вочевидь, знайшла можливість обходити санкції і досі здатна виготовляти високоточні ракети та отримувати необхідні комплектуючі для них.

Відбувається це за рахунок країн, які співпрацюють з рф та надають їй технологічні елементи, які тісамі виготовляти не можуть. Саме тому вже не одноразово в збитих ракетах знаходили мікроелектроніку, яка була вироблена в країнах вільного світу і різними шляхами доставлена в росію.

«Станом на сьогодні, неефективні та непрацюючісанкції проти військово-промислового комплексурф, як бачите, дають їм (рф) можливістьпродовжувати розробляти й виготовляти, хоч і немасово, але нові види ОВТ (озброєння та військовоїтехніки), яких достатньо для нанесення ударів понашій з Вами державі. І цей факт зобовʼязанівизнати лідери країн, які, з їх слів, борються заволю та незалежність суверенних країн і народівразом із Україною», — в коментарі нашому виданню розповідає консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ілля Грязнов.

Видання «Welt» запевняє, що росії вдалося не тільки налагодити, а й навіть збільшитивиробництво ракет та БПЛА. До прикладу наводять статистику в якій йдеться про те, що зараз в росіївиробляють 30 безпілотників «Шахед» на день, але вже до кінця року ця цифра може зрости до 87.

Та ж ситуація і з боєприпасами, адже росія змогла подвоїти імпорт нітроцелюлози — вибуховоїречовини, критично важливої для їх виробництва.

Російський імпорт нітроцелюлози зріс на 70% у 2022 році і на середину 2023 року становив 3 039 тонн – це майже вдвічі більше за рівень 2021 року.

Нітроцелюлоза, яку також використовують для чорнила, лаків і фарб, – дефіцитна речовина, і лишекілька країн світу виробляють її. До того ж, вона підпадає під обмеження міжнародної торгівлі. Сама ж росія в достатній кількості нітроцелюлози не виготовляє.