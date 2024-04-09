Заява про шахрайство до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла від матері дівчини.

Від рук аферистів потерпіла місцева жителька.

Повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області

“Як з’ясувалося, в «Instagram» вона знайшла оголошення про послуги ворожіння. У листуванні аферистка пообіцяла провести ритуал, який допоможе впоратися з проблемами в особистому житті”, – повідомляють у поліції.

За перший сеанс дистанційного ритуалу тернополянка заплатила 5000 гривень. Далі псевдоворожка запевнила дівчину, що за один раз досягнути бажаного результату не можливо, оскікльи, потрібно провести енергетичну чистку й зняти шкоду.

“Протягом семи місяців зловмисниця надавала «послуги» й виманювала гроші у потерпілої. Дівчина виконувала всі умови й прислухалася до слів аферистки, аби та приворожила до неї коханого. Проте вона жодного разу з нею не бачилася і не спілкувалася особисто”, – інформують у відомстві.

Згодом мати дізналася за що платить її дочка та одразу ж звернулася за допомогою до поліцейських.

“Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходити, щоб встановити особу зловмисниці”, – підсумували правоохоронці.

Працівники поліції звертаються до жителів область й вкотре нагадують:

уникайте обіцянок про «чарівні» результати. Будьте пильними стосовно ворожок, які обіцяють бажані результати за великі кошти;

не піддавайтеся психологічному тиску. Будьте обачні, якщо вас намагаються змусити до додаткових витрат;

фейкова особа з інтернету не розв’яже ваші проблеми та не відверне життєві негаразди. Розміщуючи такі оголошення, шахраї мають на меті одне – виманити гроші.

Пам’ятайте: ваша безпека та захист інтересів має бути пріоритетом!