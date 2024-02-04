Інформацію оприлюднили на сайті Генерального управління розвідки.

За словами Буданова судно чорноморського флоту рф потопили ударними системами MAGURA V5 українського виробництва.

Місію спланували та реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України “Група 13”.

“Було шість прямих влучань у корпус. Внаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув”, — сказав очільник ГУР

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus ― MAGURA) ― це сучасна багатоцільова система, яка дозволяє вести спостереження, розвідку, протимінну боротьбу, здійснювати пошуково-рятувальні та бойові місії.