Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин повідомив інформагенству “Інтерфакс-Україна”

“У ворога успіхів немає. Ворог продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ”, — сказав він.

За словами Волошина, сили РФ не рахують своїх втрат ані в особовому складі, ані в техніці у спробах штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти. Також, додав він, російські підрозділи намагаються обійти флангами через Богданівку та Іванівське, активно штурмуючи ці населені пункти, аби захопити місто.а

Підполковник додав, що окупаційні сили проводять дуже багато “м’ясних” штурмів. Удень це мобільні вогневі групи на гольфкарах, квадроциклах, кросових мотоциклах. Водночас тактичного успіху в цих населених пунктах війська РФ не мають, як зазначив військовий.

Щоб захопитиу Часів Яр і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації сили РФ намагаються вийти на рубіж Сіверський Донець – Донбас, сказав Волошин.

Водночас, за його словами, інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець – Донбас, не відповідає дійсності.

“Усе, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, що ворог прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Ворога там на ранок не було. Штурми він там може і проводив, але його там не було”, – сказав офіцер.

За його словами, зараз триває “велика боротьба” за контроль саме логістичних маршрутів.

“І російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом”, – повідомив речник.

За його даними, 1 травня на місто Часів Яр було здійснено чотири російські штурми, на ранок четверга – один. Загалом найбільше штурмів сили РФ проводили від 10 до 15 за добу на часовоярівському напрямку біля Білогорівки, де вони заводять додатковий особовий склад, завершують перегрупування.