Про це ITV повідомили в Ірпінській міській раді.

Поліція також принесла ухвали на виїмку документів у міську раду.

“Під час обшуків було вилучено документацію щодо виведення у 2023 році 17 млн грн з міського бюджету Ірпеня через нарахування завищених зарплат певному колу працівників виконкому”, — йдеться в матеріалі ITV.

Олександр Маркушин, крім того, відсторонив свого першого заступника Андрія Кравчука, який є свідком у кримінальній справі щодо розкрадання бюджету через завищені зарплати.

За звинуваченнями, працівники ради отримували надмірні зарплати та премії, які передавалися Маркушину через Тамару Халаім. Вона особисто отримала 1 657 567 грн зарплати за 2023 рік.

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