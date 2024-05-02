Національна поліція у Київській області проводить обшуки в місцях проживання Олександра Маркушина, міського голови Ірпеня, Тамари Халаім, начальниці відділу кадрів виконкому Ірпенської міської ради, та Христини Глужанець, головної бухгалтерки виконкому.

Про це ITV повідомили в Ірпінській міській раді.

Поліція також принесла ухвали на виїмку документів у міську раду.

“Під час обшуків було вилучено документацію щодо виведення у 2023 році 17 млн грн з міського бюджету Ірпеня через нарахування завищених зарплат певному колу працівників виконкому”, — йдеться в матеріалі ITV.

Олександр Маркушин, крім того, відсторонив свого першого заступника Андрія Кравчука, який є свідком у кримінальній справі щодо розкрадання бюджету через завищені зарплати.

За звинуваченнями, працівники ради отримували надмірні зарплати та премії, які передавалися Маркушину через Тамару Халаім. Вона особисто отримала 1 657 567 грн зарплати за 2023 рік.