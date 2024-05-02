Високопоставлений американський чиновник 2 травня, закликав Китай і Росію погодитися із позицією Вашингтону, що рішення про використання ядерної зброї мають приймати люди, а не штучний інтелект.

Про це пише Reuters.

Представник Державного департаменту США з питань контролю над озброєннями Пол Дін заявив на онлайнбрифінгу, що Вашингтон взяв на себе “чітке і тверде зобов’язання” щодо повного контролю над ядерною зброєю людьми. Він додав, що Франція і Велика Британія зробили те ж саме.

“Ми вітали би подібну заяву з боку Китаю і Російської Федерації», — сказав Дін.

Він наголосив, що це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки, і додав, що США вважають, що це те, що було б дуже бажаним в контексті P5, маючи на увазі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН.

Ця заява виникла в контексті спроби адміністрації президента США, Джо Байдена, розширити дискусії з Китаєм про ядерну політику та штучний інтелект. Китай наразі не дав відповіді.

Зазначається, що питання поширення технологій штучного інтелекту виникло в Пекіні 26 квітня під час широких переговорів між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Обидві сторони домовилися провести перші двосторонні переговори щодо штучного інтелекту в найближчі тижні.