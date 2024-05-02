Агенція Associated Press показала, як зараз виглядає Часів Яр на Донеччині, до якого намагаються пробитися окупанти.

Солдати РФ попри все намагаючись виконати дедлайн із захоплення Часового Яру до 9 травня. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

«Ворог не рахується зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн по захопленню Часового Яру до 9 травня, він там продовжує вести активні бойові дії», – сказав речник.

Як можна побачити на відео з дронів, місто майже повністю зруйноване. Там немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни застосовують тактику випаленої землі.

До вторгнення населення Часового Яру міста було трохи близько 13 тисяч. Тепер там, за останніми даними, залишилося 682 людей.