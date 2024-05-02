Він зазначив це у співбесіді з Foreign Policy.
Також Кулеба додав, що існують лише два способи, якими можна спонукати РФ до відповідальної поведінки: через успіх на полі бою або шляхом створення коаліції країн, які ділять спільні принципи й підходи.
“Ось чому саміт не передбачає участі Росії. Тому, що мета цього саміту – об’єднати країни, що розділяють принципи й підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії”, — пояснив Кулеба.
Кулеба також зауважив, що спілкування з Росією можливе лише після проведення саміту, коли вона може стати частиною переговорів.
“Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін”, — підсумував він.
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