Про це заявляє віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Ольга Стефанішина.

“Це один з елементів, який ми маємо брати до уваги. Це елемент, який стосується саме запобіжника проти політичної дестабілізації серед тих чи інших союзників.

Ленд-ліз — це інструмент, який дає можливість забезпечити безперервність військової допомоги на певних умовах. Ми розглядаємо це як один із напрямів, над якими ми працюватимемо”, — сказала Стефанішина на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у четвер, відповідаючи на запитання, чи необхідно звертатися до ідеї ленд-лізу.