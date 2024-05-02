Ідея про замороження війни в Україні є безглуздою, оскільки Росія, його переконанням, ніколи не дотримуватиметься будь-яких угод.

Таку думку висловив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв’ю РБК-Україна.

“Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди”, — зауважив він.

Генерал вважає, що розмови про “заморожування конфлікту” є безглуздими і не призведуть до стійкого мирного розв’язку, оскільки Росія буде продовжувати свої дії.

“Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться. Тому я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про “заморожування конфлікту”. Все до чого це призведе — на якийсь час відкладе наступний крок Росії”, — наголосив Ходжес.

Він закликає не розмовляти про замороження конфлікту, а підтримувати Україну в її боротьбі та не тиснути на неї, щоб самостійно вирішувати своє майбутнє. Також він додав, що особисто чує про це менше, ніж раніше.

“Це українці мають вирішувати своє майбутнє, а не хтось інший. І це не те що США можуть “заморожувати”, все залежить від України. І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну таким чином, щоб вона не відчувала тиску зробити це”, — резюмував він.