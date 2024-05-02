Таку думку висловив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв’ю РБК-Україна.
“Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту.
Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди”, — зауважив він.
Генерал вважає, що розмови про “заморожування конфлікту” є безглуздими і не призведуть до стійкого мирного розв’язку, оскільки Росія буде продовжувати свої дії.
“Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться. Тому я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про “заморожування конфлікту”.
Все до чого це призведе — на якийсь час відкладе наступний крок Росії”, — наголосив Ходжес.
Він закликає не розмовляти про замороження конфлікту, а підтримувати Україну в її боротьбі та не тиснути на неї, щоб самостійно вирішувати своє майбутнє. Також він додав, що особисто чує про це менше, ніж раніше.
“Це українці мають вирішувати своє майбутнє, а не хтось інший. І це не те що США можуть “заморожувати”, все залежить від України.
І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну таким чином, щоб вона не відчувала тиску зробити це”, — резюмував він.
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