Правоохоронці затримали в Києві зловмисників, які під виглядом успішних агробізнесменів за підробленими документами мали намір отримати кредит у банку на 25 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України)”, – йдеться в повідомленні в четвер.

За версією прокуратури, підозрювані видавали себе за успішних підприємців аграрного сектору, щоб отримати кредит.

“Для цього вони підшукали товариство, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур. Далі підозрювані звернулися до банку, надавши підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видавали їх за надійних позичальників”, – розповідають у відомстві.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що на засіданні кредитного комітету фігуранти представили товариство як успішний агропромисловий бізнес і отримали кредит на 4 млн грн. Вони не мали наміру його повертати та розпорядилися коштами на власний розсуд.

Згодом, за даними прокуратури, підозрювані знову звернулися до банку для кредитування і отримали погодження вже на 25 млн грн.

“Утім, псевдобізнесменам ошукати банк не дали правоохоронці, затримавши їх на гарячому”, – зазначається в повідомленні.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи.