Литва планує спорудити підземні школи-укриття в шести регіонах України: Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, а також, ймовірно, у Харківській.

Про це повідомив Артурас Жарновскіс, керівник литовської програми “Co-create Future of Ukraine”.

За його словами, у деяких областях України діти не можуть відвідувати школи через повномасштабну війну, що створює великі проблеми.

“А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн”, – говорить фахівець

Будівництво таких шкіл буде здійснюватися “з нуля” в областях, де раніше не було укриттів. Планується забезпечити безпеку у цих школах-бомбосховищах, включаючи антирадіаційний захист.

“Наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позанавчальний час”, – розповідає Артурас Жарновскіс.

Будівництво підземних шкіл планують завершити до кінця 2024 року.