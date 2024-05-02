Польське головування в ЄС зосередиться на відбудові та євроінтеграції України, - Дуда

Польське головування в Раді ЄС напочатку 2025 року зосередиться на питаннях поглиблення контактів Євросоюзу зі США, євроінтеграції України й Молдови та відбудові нашої держави.

Про це у промові з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС заявив Анджей Дуда.

Він підкреслив, що пріоритетами Польщі під час головування в Євросоюзі мають бути співпраця між ЄС і США. Важливим завданням буде також підтримка України, Молдови та Західних Балкан в процесах інтеграції. А також енергетична трансформація й охорона клімату.

Президент зазначив, що під час головування в Раді ЄС Польща має організувати два великі саміти: Євросоюз – США та Євросоюз – Україна, який буде присвячений питанням відбудови і прийняття до євроспільноти.

Дуда висловив упевненість, що завдяки, зусиллям і допомозі Польщі, Україна зможе захистити суверенітет і незалежність, а в майбутньому буде надійним партнером Польщі.