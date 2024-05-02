На півдні України жнива можуть розпочатися аномально рано – в кінці травня або на початку червня. Причиною стала стрімка зміна клімату, під впливом якої вегетація культур прискорилася.

Про це повідомив у Фейсбуці аграрій Юрій Кормишкін.

“Аграрії півдня спостерігають за стрімкою зміною клімату та глобальний вплив на прискорення термінів вегетації культур. На полях компанії пшениця та ячмінь уже викинули колос. Якщо не буде опадів, то до жнив потрібно бути готовими уже в кінці травня”, – сказав він.

За його словами, при сприятливих умовах, а це хоча б один дощ на 20-30 мм, жнива розпочнуться вже у першій половині червня. У разі відсутності опадів — протягом декількох тижнів. Тобто жнива можуть розпочатись вже наприкінці травня.

Аграрій розповів, що в цьому сезоні практично усі озимі культури пришвидшили свою вегетацію в середньому на 3-4 тижні. З погляду агрономії це вкрай багато. Зміни клімату можуть призвести до глобального перегляду структури посівів у регіоні та плідної роботи з науковою спільнотою щодо виведення нових сортів культур, адаптованих до сучасних кліматичних умов.