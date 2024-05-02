Є можливісь, що у телемарафоні "Єдині новини" з'явиться комерційна реклама.

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, Микола Чернотицький, підтвердив цю інформацію, відповідаючи на запитання народного депутата Володимира В’ятровича.

Зазначаєтсья, що народний депутат під час обговорення питання про тиск на Суспільне на засіданні парламентського Комітету гуманітарної та інформаційної політики запитав представників НСТУ, чи правда, що в телемарафоні хочуть відновити комерційну рекламу.

На це Микола Чернотицький сказав, що така дискусія ведеться.

Голова Наглядової ради Суспільного, Світлана Остапа, вважає, що це може бути однією з причин, чому Суспільне хочуть виключити з вечірніх слотів телемарафону.

“Детектор медіа” зазначає, що комерційна реклама може з’явитись в телемарафоні вже цього місяця.

Раніше було зазначено, що телемарафон буде транслюватися до закінчення воєнного стану, проте це рішення може переглянутися.