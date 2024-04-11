З часу повномасштабного вторгнення без батьківської опіки залишилися понад 4 тисячі дітей.

Про це заявив голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик.

За його словами, тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення, зможе забрати до себе дитину раніше, ніж буде винесене рішення суду.

«Для цього треба отримати позитивний висновок про доцільність усиновлення і подати заяву до суду про усиновлення дитини. Від цього моменту дитина може потрапити в сім’ю і возз’єднатися з прийомними батьками. Крім цього, продовжено термін дії довідки про проходження курсів для усиновлювачів до двох років», — сказав він.

Нагадаємо, що за інформацією міністерства соціальної політики, З 24 лютого до 1 жовтня 2022 року 4661 дитина залишилася без батьківського піклування, зокрема 250 дітей стали сиротами або залишилися без піклування, тому що їхні батьки загинули або зникли безвісти.

Детально про те, як всиновити дитину під час війни, можна дізнатися на сайті кабінету міністрів.