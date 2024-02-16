Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформацію розмістили на Урядовому порталі.

«Це один із ключових документів для роботи Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади. План дій Уряду — це про те, як зробити Україну сильнішою, як посилити нашу армію, забезпечити стійкість економіки, наблизити перемогу та продовжити відновлення», — підкреслив глава уряду.