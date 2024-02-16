Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформацію розмістили на Урядовому порталі.
«Це один із ключових документів для роботи Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади. План дій Уряду — це про те, як зробити Україну сильнішою, як посилити нашу армію, забезпечити стійкість економіки, наблизити перемогу та продовжити відновлення», — підкреслив глава уряду.
- Першим пріоритетом є виробництво зброї та техніки, гуманітарне розмінування, співпраця з НАТО, а також підвищення громадської безпеки, зокрема через будівництво нових укриттів.
- Другий, третій та четвертий пріоритети – євроінтеграція, відбудова України та ветеранська політика.
- П’ятий пріоритет – освіта. Виплати українським освітянам цьогоріч будуть збільшені на 21%, підкреслив Шмигаль.
- Далі у пріоритетах зазначені соціальна сфера, стійка економіка, цифровізація, енергетична незалежність і медицина.