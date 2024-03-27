Ситуація з енергозабезпеченням у Харкові залишається важкою, місту не вистачає електричної потужності.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КП “Харківські теплові мережі”.

Мешканців Харкова закликають мінімізувати використання електричних бойлерів, оскільки місту катастрофічно не вистачає електричної потужності.

“Шановні мешканці Харкова! Мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності. Натомість КП “Харківські теплові мережі” зробили усе можливе, щоб максимально швидко відновити послугу з гарячої води. У більшості будинків міста вона є. Просто перевірте крани і користуйтеся централізованою послугою”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що КП “Харківські теплові мережі” робить усе можливе для швидкого відновлення послуги з гарячої води, і в більшості будинків міста ця послуга доступна.

Також повідомляється, що планується підключення останніх будинків Холодногірського, Новобаварського, Шевченківського та Київського районів до кінця доби.

Нагадуємо, що внаслідок російських ударів 22 березня, що призвели до руйнування енергетичних об’єктів, Харків наразі отримує електропостачання з інших регіонів. Відновлення роботи теплоцентралі займе багато років.