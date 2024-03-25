Зранку 25 березня в Харкові вдалося запустити метро. Тим часом світла немає у приблизно 200 тис. містян.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.

“Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин“, – написав він.

Як відомо, харківський метрополітен призупинив роботу після масованої ракетної атаки 22 березня і працював лише в якості укриття.

Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що наразі від світла відключені до 200 тис. абонентів міста.

“Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування“, – зазначив він.