Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.
“Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин“, – написав він.
Як відомо, харківський метрополітен призупинив роботу після масованої ракетної атаки 22 березня і працював лише в якості укриття.
Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що наразі від світла відключені до 200 тис. абонентів міста.
“Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування“, – зазначив він.
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