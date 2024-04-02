В кінці березня журналіст Тобіас Хух написав в соцмережі X (колишній твіттер), що в інтернет-магазині Adidas можна замовити футболку з номером 44. Зображення цього числа на футболці схоже на рунічний логотип СС, німецького військового формування, символіка якого заборонена з моменту завершення Другої світової війни.

Як зазначає Bild, футболісти німецької збірної на Євро-2024 будуть використовувати номери від 1 до 23. При цьому в інтернет-магазині Adidas покупці можуть персоналізувати футболку, додавши своє ім’я та номер.

Представник Adidas Олівер Брюгген повідомив виданню, що компанія якнайшвидше заблокує можливість додавати число 44 на футболку.

“В Adidas працюють люди з приблизно 100 країн, наша компанія виступає за просування різноманітності та інклюзивності. Як компанія ми активно виступаємо проти ксенофобії, антисемітизму, насильства та ненависті у всіх формах”, — сказав представник компанії.

Німецький футбольний союз у відповідь на запит видання повідомив, що не знає про виниклу критику в соцмережах. Представник союзу відзначив, що організація, так само як і Adidas, не підтримує праву ідеологію, а номер 44 не буде використаний на формі німецьких футболістів.

Компанія Adidas вже заборонила при оформленні футболок німецької збірної використовувати слова “фюрер” та “Гітлер”, при цьому покупці можуть вибрати такі прізвища, як Геббельс або Герінг.