Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
«Сьогодні ФДМУ провів першу комісію для продажу об’єкта великої приватизації. Мова йде про державну частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукціонна комісія також розробила умови продажу цього активу», – зазначається в повідомленні.
Стартова ціна об’єкту – 1 651 633 236 грн.
Наступний крок – проєкт відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну. Після цього одразу визначатимуть дату проведення аукціону через систему “Прозорро.Продажі”.
Кошти від продажу ТРЦ підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.
Майно всіх російських олігархів та колаборантів має працювати на відновлення та зміцнення української економіки, підсумував Віталій Коваль.
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