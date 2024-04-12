Фонд державного майна України за результатами аукціонної комісії визначив вартість державної частки ТРЦ Ocean Plaza у 1,65 млрд грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

«Сьогодні ФДМУ провів першу комісію для продажу об’єкта великої приватизації. Мова йде про державну частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукціонна комісія також розробила умови продажу цього активу», – зазначається в повідомленні.

Стартова ціна об’єкту – 1 651 633 236 грн.

Наступний крок – проєкт відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну. Після цього одразу визначатимуть дату проведення аукціону через систему “Прозорро.Продажі”.

Кошти від продажу ТРЦ підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Майно всіх російських олігархів та колаборантів має працювати на відновлення та зміцнення української економіки, підсумував Віталій Коваль.