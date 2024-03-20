Про це радник президента США наголосив сьогодні під час спільного брифінгу з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

За словами Саллівана, Байден щодня бореться за 60 млрд допомоги Україні. Радник впевнений, що це вийде, адже є коаліція з 50 держав, що будуть пліч-о-пліч підтримувати Україну.

“Я вкотре почув від Саллівана абсолютно беззаперечні тези про підтримку, двосторонню партійну підтримку США. Він робить все необхідне для ухвалення нам пакету допомоги. Нам важливо, що ми знаходимося в постійній комунікації. Зокрема наші військові і розвідка“, — зазначив Єрмак.

Зазначимо, що візит Саллівана до України заздалегідь оголошений не був.