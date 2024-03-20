Про це радник президента США наголосив сьогодні під час спільного брифінгу з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

За словами Саллівана, Байден щодня бореться за 60 млрд допомоги Україні. Радник впевнений, що це вийде, адже є коаліція з 50 держав, що будуть пліч-о-пліч підтримувати Україну.

Я вкотре почув від Саллівана абсолютно беззаперечні тези про підтримку, двосторонню партійну підтримку США. Він робить все необхідне для ухвалення нам пакету допомоги. Нам важливо, що ми знаходимося в постійній комунікації. Зокрема наші військові і розвідка“, — зазначив Єрмак.

Зазначимо, що візит Саллівана до України заздалегідь оголошений не був.

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