Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, має її задекларувати. Ця процедура буде спрощена та безоплатна.

Водночас встановлюється, що у випадку, якщо цивільна особа знайде вогнепальну зброю та/або боєприпаси до неї, вона зобов’язана впродовж 24 годин повідомити поліцію про такий факт, а також передати знахідку поліцейському в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на місцезнаходження знайденої зброї для подальшого вилучення.

Якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або має визначені Законом невідповідності — її вилучатимуть органи Нацполіції. Таким чином цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.

Наразі МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту Закону до другого читання.