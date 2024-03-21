Монарх поспілкувався з новобранцями та їхніми інструкторами.

Як повідомляє офіційна сторінка Віллема-Александра у мережі X, він завітав на полігон у Великій Британії, де тренуються воїни ЗСУ в рамках програми “Інтерфлекс”.

До неї з вересня 2022 залучені й Нідерланди. Підрозділ Королівської армії країни передає солдатам ЗСУ знання про навички стрільби, поводження зі зброєю, ведення бойових дій у містах, надання першої медичної допомоги.

Навчання вже пройшли понад 34 тисячі українських воїнів, цьогоріч планують підготувати ще понад півтори тисячі.