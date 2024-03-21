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На окупованих територіях під репресії може потрапити кожен нелояльний до окупантів, – ООН

Окупаційна влада створила задушливу атмосферу страху.

Четвер, 21 березня 2024, 07:19

Про це йдеться у звіті організації, заснованому на більш ніж 2300 інтерв’ю з жертвами та свідками.

«Російські збройні сили спочатку націлювалися на осіб, які вважалися такими, що становлять загрозу безпеці, але з часом сітку було розкинуто ширше, щоб охопити будь-яку особу, яка вважалася противником окупації», – мовиться у звіті.

У звіті, який описує стан справ на територіях, які потрапили в окупацію внаслідок широкомасштабного російського вторгнення у 2022-му році, мовиться, що російські збройні сили “діяли із загальною безкарністю, вчиняли масові порушення, включаючи свавільне затримання цивільних осіб, яке часто супроводжувалося тортурами та жорстоким поводженням, що в деяких випадках дорівнює насильницьким зникненням”.

Фолькер Тюрк

«Враховуючи масштаби та глибину порушень, яких зазнали окуповані, необхідний комплексний підхід до притягнення до відповідальності, який включає як кримінальне правосуддя, так і більш широкі заходи, спрямовані на встановлення правди та відшкодування, і який сприяє неповторенню. 

Міжнародне співтовариство має підтримувати Україну в усіх цих аспектах», – сказав Верховний комісар ООН Тюрк.

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Теги: наслідки війни, ООН, російські репресії

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